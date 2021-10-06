Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги (3:1).

«Более-менее выполнили игровое задание. Первый период удался, в третьем периоде играли уже больше по счету. Сегодня настрой у парней был запредельный. Даже то, что мы пропустили первыми гол, никого не смутило. Эмоции били через край, потом внесли коррективы. Кто выигрывает борьбу — тот выигрывает матч. В предыдущем матче мы всю борьбу проиграли, сегодня исправились. На последних минутах опасных моментов почти не было: мы перекрыли пятак и отдали инициативу. Сыграли грамотно. Все это было осознанно.

Ведин меня не разочаровывает, но всем надо играть. Даем передышку Бодрову, Литовченко, Ведину. Мы не хотим, чтобы играли одни и те же хоккеисты. Сетдиков играл за «Динамо», мы решили это использовать. Сейчас двое поехали в больницу: Комаров с коленом и Коротков с кистью. Никита Коротков в будущем будет капитаном, он открытый честный работяга. Пока это, наверное, разовая акция», — приводит слова тренера сайт КХЛ,