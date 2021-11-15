Мартемьянов о победе над «Нефтехимиком»: «Нам не хватало Овчинникова и Морозова, которые не успели вернуться из сборной»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу команды над «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«В первом периоде немного выхлестнулись. Перекрыли сопернику выход из зоны, он играл на контратаках, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Но пропустили ненужный гол, тут претензии к защитникам. За последние игр 12-15 выходов 2 в 1 на наши ворота вообще не было. Сегодня их было три! Провели работу в перерыве. «Нефтехимик» прибавил во втором периоде, но нас вратарь подтащил. Соперник близко к нам, было небольшое дерби. Мастерство на буллитах принесло нам дополнительное очко».

Мартемьянов также прокомментировал отсутствие в матче игроков, которые выступали за сборную.

«Нам помогло, что Сятери не ездил в сборную. При этом он собирается на Кубок Первого канала. Финская федерация молодцы, что учитывает состояние и мнение каждого игрока. То, что Овчинников и Морозов не успеют из сборной и не сыграют в этом матче, знали заранее. Обоих не хватало. Морозов незаменим в игре «4 на 5». Коротков немного сдал, более агрессивной игры от него ждём, Шашков его хорошо заменил. Шенфельду надо вписаться, найти себя в команде. Но то, что он играть умеет, мы не сомневаемся. Сегодня боролся, грамотно цеплялся. В поездку уже поедут все, в том числе Мёрфи и Яковлев. Впереди нас ждёт семь матчей за 14 дней, длинная скамейка точно не помешает», — добавил тренер.

Сегодня, 15 ноября, «Сибирь» победила «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 по буллитам.

Команда из Новосибирска занимает шестое место в таблице Востока, набрав 29 очков в 28 матчах.