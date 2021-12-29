Мартемьянов: «Нефтехимик» предложил очень быстрый хоккей, приятно, что в овертайме вырвали победу»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

«По игре скажу, что соперник предложил нам очень быстрый хоккей. Мы, к сожалению, были немножко не готовы к этому, — цитирует тренера сайт «Нефтехимика». — К 15-й минуте команда более-менее проснулась. Во втором чуть взбодрились, но удаления подломали нас. В третьем периоде команды проявляли характер. Игра шла до гола. Забили хороший гол. К сожалению, у нас был маленький процент выигранных вбрасываний. Со вбрасывания пропустили второй гол. То, что в «3 на 3» вырвали победу — это приятно».

«Сибирь» набрала 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.