Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:11

Мартемьянов назвал секрет волевой победы над «Автомобилистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра обеих команд, мы чётко играли на результат, забили хорошие голы в большинстве, меньшинстве, равных составах. Отмечу игру вратаря, Игорю тяжело было входить в сезон, первая полноценная игра в сезоне, он добротно играл. Команда заблокировала много бросков, четко играли по счету.

Секрет волевой победы? Наш тренерский штаб считает, что чёткая самоотверженная игра в обороне — залог успеха. Если ты не отберёшь шайбу у соперника, то не победишь никогда. С нашим географическим положением считаю, что это достойный результат и нормальная игра. Мы играем самоотверженно, пластаемся, благодарен парням за это», — цитирует пресс-служба лиги Мартемьянова.

«Амур» набрал 21 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» — 26 очков и 3-е место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/19/521469.html
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
0
Читайте также
Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара
Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца
Илон Маск оценил красоту станции метро в Санкт-Петербурге
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Щемеров: «Хорошо, что на первый перерыв ушли со счетом 1:1»

Заварухин: «Имели много бросков, но удачу надо заслужить, наверное, «Автомобилист» ее не заслужил»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 22 14 8 31
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 21 12 9 26
4 Лада 21 10 11 24
5 Сал. Юлаев 18 11 7 22
6 Авангард 18 10 8 22
7 Трактор 21 10 11 22
8 Амур 19 8 11 21
9 Сибирь 19 8 11 19
10 Нефтехимик 19 7 12 18
11 Барыс 20 5 15 16
12 Адмирал 18 5 13 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 21 14 7 30
2 Локомотив 20 14 6 29
3 Динамо М 20 13 7 27
4 Торпедо 20 12 8 26
5 ЦСКА 20 11 9 23
6 Сочи 20 11 9 23
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 18 8 10 19
10 Куньлунь РС 23 7 16 16
11 Витязь 20 5 15 12
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 18:00
Лада – Авангард
 - : -
20.10 19:00
Северсталь – Сал. Юлаев
 - : -
20.10 19:00
Ак Барс – Сибирь
 - : -
20.10 19:30
Сочи – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости