Мартемьянов назвал секрет волевой победы над «Автомобилистом»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра обеих команд, мы чётко играли на результат, забили хорошие голы в большинстве, меньшинстве, равных составах. Отмечу игру вратаря, Игорю тяжело было входить в сезон, первая полноценная игра в сезоне, он добротно играл. Команда заблокировала много бросков, четко играли по счету.

Секрет волевой победы? Наш тренерский штаб считает, что чёткая самоотверженная игра в обороне — залог успеха. Если ты не отберёшь шайбу у соперника, то не победишь никогда. С нашим географическим положением считаю, что это достойный результат и нормальная игра. Мы играем самоотверженно, пластаемся, благодарен парням за это», — цитирует пресс-служба лиги Мартемьянова.

«Амур» набрал 21 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» — 26 очков и 3-е место.