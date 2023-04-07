Мартемьянов назвал фамилию игрока «Сибири», к которому относилась фраза про «тю-тю-тю»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопрос, к кому из игроков относилась фраза про «тю-тю-тю», сказанная им по итогам матча с «Сочи» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

«К Назаревичу. Я читал интервью Шарова [когда он сказал, что «тю-тю-тю» относилось к нему], потом сказал: «Это не тебе, это Антону Назаревичу». Антон проехал один круг, второй проехал, к синей линии приехал. Защитники не знают, куда им бежать. Кругами ездил: клюшка-конек, финтит, все красиво. Феерил, ездил, круги наматывал. Забивать-то когда будем?» — цитирует Мартемьянова «Чемпионат».

«Сочи» одержал победу над «Сибирью» в заключительном матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова со счетом 3:0. Игра прошла 28 августа 2022 года.