Мартемьянов: «Липон и Гончаров опытные парни с характером»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ), а также рассказал о последних трансферных новостях.

«Хорошая боевая игра равных соперников. По накалу одна из лучших в сезоне. В третьем периоде сыграли по заданию и терпеливо. В овертайме набрали очки, которые нам очень необходимы. Команда была выхолощена после матча со СКА, с кем-то пришлось поговорить, взбодрить. Команда понимает, что мы от них хотим. Когда парни проявляют характер, мастерство соперника нивелируется.

У Дениса Бодрова повреждение. Аланов тяжеловато входил в игру. Что мне понравилось — выход из-под прессинга.

Липон и Гончаров опытные парни с характером. Думаю, они нам подойдут. У нас команда боевитая, а они еще добавят боевитости», — цитирует тренера сайт КХЛ.