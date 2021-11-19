Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков, их было слышно, выиграли для них. Благодарю команду за стойкость, переломили матч. Достойная равная игра, качели то в одну, то в другую сторону. Боевой матч, всем это было видно. Команду с победой, спасибо за проявленный характер, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Третий период вы провели очень активно. Как настраивали команду?

— Акцент делали на то, чтобы ребята упростили игру, больше бросали. Много было потерь в передачах, особенно поперечных. Нужно было бросать, идти на ворота. Сработало, сравняли счет и вырвали победу.

— Появилось ощущение веры в себя после первого гола?

— Пришлось мне немного веры добавить. Конечно, глаза загорелись, стали играть более уверенно. Площадка для нас менее привычная, чем для хозяев, адаптация долго проходила.

— Чем объясните преображение команды в последних матчах?

— В начале чемпионата у нас были и объективные, и субъективные причины для неровной игры. Хотя порой показывали очень приличный хоккей, но результата не было. Была проведена работа совместно с руководством клуба, с командой были разговоры. Парни играть-то умеют, вера в себя и партнеров добавила положительных моментов, пошли результаты. И вратари стали здорово играть, и оборону мы наладили. Забиваем не так много, но нам хватает одного гола, чтобы победить. Нужны очки, а не красивый хоккей.

— Голубев грамотно сыграл, когда пошел мстить за Литовченко и получил удаление?

— Оппонент сыграл мудрее. Но Денис — эмоциональный человек, отдаст душу за партнеров. Характер сумасшедший. Согласен, что ему могли дать больше штрафа, но именно такие моменты, возможно, и помогли нам переломить ход встречи. Голубев может и под кожу залезть, но может и отойти в сторону. Не всегда контролирует эмоции, но он надежный мужик.