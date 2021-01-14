«Марсель» увеличил предложение по Милику

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Марсель». Французский клуб повысил свое предложение и готов заплатить за трансфер поляка 10 миллионов евро, а также еще 5 миллионов различными бонусами, сообщает L'Equipe.

Соглашение Милика с итальянским клубом рассчитано до лета 2021 года. Сообщалось, что в 26-летнем футболисте также заинтересован «Ювентус» и «Интер».

В текущем сезоне поляк ни разу не выходил на поле, поскольку не включен в заявку команды.