Форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:2).

— Отличная победа! Хорошо, что сегодня выиграли, набрали очки, но всегда даже после побед есть, над чем работать, — приводит слова Гранлунда официальный сайт КХЛ. — Я — специалист по «Торпедо»? Просто играю в хоккей. Да, возможно, у меня лучше получается действовать лучше против одной команды, чем против другой, но моя главная задача — набирать очки и стараться помочь ребятам.

С Хартикайненом и Манниненом мы достаточно хорошо чувствуем себя в вместе. Думаю, что будем продолжать в том же духе. Я прекрасно понимаю, как играют мои партнеры, и это мне помогает. Нравится много играть, особенно с такими классными, топовыми хоккеистами. Честно сказать, наслаждаюсь моментом, получаю удовольствие, когда нахожусь на льду.