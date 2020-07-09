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Марковин покинет «Северсталь»

9 июля 2020, 14:56
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Как стало известно «СЭ», «Северсталь» расторгнет контракт с форвардом Дмитрием Марковиным. Он провел последние полтора сезона в череповецком клубе, находясь там в «скрытой аренде» из московского «Динамо», в это межсезонье окончательно перешел в команду Андрея Разина, однако теперь покидает «Северсталь».

25-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «-7». (Алексей Шевченко)

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