Марковин покинет «Северсталь»

Как стало известно «СЭ», «Северсталь» расторгнет контракт с форвардом Дмитрием Марковиным. Он провел последние полтора сезона в череповецком клубе, находясь там в «скрытой аренде» из московского «Динамо», в это межсезонье окончательно перешел в команду Андрея Разина, однако теперь покидает «Северсталь».

25-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «-7». (Алексей Шевченко)