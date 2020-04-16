Марков завершил карьеру игрока

Защитник Андрей Марков завершил карьеру хоккеиста, сообщил «СЭ» агент игрока Сергей Исаков. (Игорь Еронко)

С 2000-го по 2017 год Марков выступал за «Монреаль», проведя более 1 тысячи матчей за канадскую команду НХЛ. Свою профессиональную карьеру он начал в 1995 году в «Химике». Марков — двукратный чемпион России в составе московского «Динамо» (2000, 2005 — во время локаута). В Россию чемпион мира-2008 вернулся в 2017-м, подписав двухлетний контракт с «Ак Барсом». Последним клубом 41-летнего россиянина был «Локомотив».