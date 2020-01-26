Марков стал самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2019 году

Защитник «Локомотива» Андрей Марков чаще других хоккеистов проверялся на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2019 году, информирует ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА. С января по декабрь спортсмен четырежды проходил проверку на допинг.

В этом сезоне 41-летний хоккеист провел на льду 15 матчей, в которых набрал три очка (1+2). В 2018 году Марков проверялся РУСАДА на допинг один раз.