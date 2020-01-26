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Допинг

Марков стал самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2019 году

14:10
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Защитник «Локомотива» Андрей Марков чаще других хоккеистов проверялся на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2019 году, информирует ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА. С января по декабрь спортсмен четырежды проходил проверку на допинг.

В этом сезоне 41-летний хоккеист провел на льду 15 матчей, в которых набрал три очка (1+2). В 2018 году Марков проверялся РУСАДА на допинг один раз.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7608575

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