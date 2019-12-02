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Марков приступил к тренировкам на льду

13:05
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Защитник «Локомотива» Андрей Марков приступил к ледовым тренировкам, информирует пресс-служба клуба. Хоккеист получил травму в начале ноября и не играл.

40-летний защитник в конце октября подписал контракт с ярославцами до конца сезона. 29 октября он провел встречу против «Торпедо», пока единственную в составе «Локо», и отметился голевой передачей.

До «Локо» Марков два сезона выступал за «Ак Барс», а с 2000 по 2017 год защищал цвета «Монреаля» в НХЛ.

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