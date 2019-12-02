Марков приступил к тренировкам на льду
13:05
Защитник «Локомотива» Андрей Марков приступил к ледовым тренировкам, информирует пресс-служба клуба. Хоккеист получил травму в начале ноября и не играл.
40-летний защитник в конце октября подписал контракт с ярославцами до конца сезона. 29 октября он провел встречу против «Торпедо», пока единственную в составе «Локо», и отметился голевой передачей.
До «Локо» Марков два сезона выступал за «Ак Барс», а с 2000 по 2017 год защищал цвета «Монреаля» в НХЛ.
Хорошая новость: Андрей Марков приступил к ледовым тренировкам ?? pic.twitter.com/fLPCpT0iGm— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 2, 2019
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