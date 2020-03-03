Марко Анттила: «Мастерства мне явно не хватает»

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила рассказал о целях, которые стоят перед командой в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина-2020.

— «Йокерит» стартовал в плей-офф с крупной победы над «Локомотивом» со счетом 6:0. Со стороны показалось, что команда сверхмотивирована на решающие матчи.

— Мне кажется, что каждый год мы начинаем плей-офф с поражений на своем льду, — цитирует форварда официальный сайт КХЛ. — Мы все это помним и понимаем, что результат и игру нужно показывать с первого матча. Рад, что это удалось. Но мы не обольщаемся, во второй игре «Локомотив» будет уже другим, а нам нужно играть в свой хоккей.

— Можете ли сравнить свою команду с прошлогодней?

— Определенно мы играем лучше в неравных составах, пришли неплохие ребята, которые могут решать эпизоды в большинстве.

— Защитник Микко Лехтонен — MVP всего сезона команды?

— Безусловно! Микко проводит невероятный сезон. Я знаю его уже давно, и не сомневался, что он сможет быть топ-игроком в этой Лиге.

— Сейчас команде не может помочь голкипер Янис Калниньш. Опытный Антти Ниеми пока далек от идеальных кондиций, насколько важно команде сейчас дать уверенность своему вратарю?

— Антти видел все, что только можно в хоккее. Мы все в команде отмечаем, как он работает каждый день на тренировках, как ведет себя в коллективе. Если вы хотите найти самого скромного и спокойного парня в «Йокерите», то это Антти. У него нелегкий сезон, все складывается не так, как хотелось бы, но мы помогаем ему, надеемся, что победа в первом матче только поможет ему.

— В этом сезоне команда выглядит более взрослой и опытной.

— У нас есть глубина состава, достаточно мастерства у игроков в команде. Все разделяют одну общую цель и идут к ней.

— Кубок Гагарина?

— Конечно, мы хотим выиграть что-нибудь. Нас ждет тяжелый путь, нужно обыграть четыре команды, но в этом сезоне мы готовы лучше, чем раньше.

— Вы игрок четвертого звена, и кажется, что вы согласны с тем, какая ваша роль на льду.

— Я знаю, что мастерства мне явно не хватает, но работаю усердно, знаю свою роль на льду. Я хочу быть примером для других как играть в хоккей, приносящий результат, делать мелкие вещи правильно. Об этом вся моя карьера.

— При этом у вас голевые моменты есть в каждой игре.

— Ха-ха, вы правы. Нужно добавлять в эффективности, надеюсь, что в плей-офф меня ждут важные шайбы.