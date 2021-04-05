Марио Кемпе рассказал, что может помочь ЦСКА обыграть СКА

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе в интервью клубной пресс-службе раскрыл секрет успеха в финальной серии Западной конференции со СКА.

«Возвращение на лед? Конечно, это не просто — сразу окунаться в атмосферу плей-офф против такого сложного соперника. Это было немного тяжело, но постепенно я начал чувствовать себя лучше. Сейчас я ощущаю, что готов на все сто процентов. Осталось найти «лучшую версию себя», потому что я чувствую, что еще не вернулся на максимальный игровой уровень. Но я стараюсь делать все для этого. Также я играл немного с краю, нужно было привыкнуть. Но если я могу чем-то помочь команде, буду всегда стараться это сделать», — приводит слова Кемпе пресс-служба армейцев.

32-летний шведский хоккеист также выделил сильные стороны СКА и высказал мнение, как их можно нейтрализовать.

«Они очень обученные. В команде соперника есть несколько индивидуально сильных игроков, которые могут обыграть тебя один в один. Но если мы сыграем правильно, сведем к минимуму количество ошибок, будем играть жестко в нашей зоне и быстро перемещать шайбу в зону атаки, тогда у нас будет много шансов для победы», — сказал Кемпе.

ЦСКА в серии со СКА ведет со счетом 2-0. Третий матч серии состоится завтра, 6 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.