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Марио Кемпе покинул ЦСКА

12:58
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Нападающий Марио Кемпе покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

32-летний швед ушел из клуба в связи с окончанием контракта.

Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)

Кемпе выступал за ЦСКА с ноября 2019 года. В сезоне-2020/21 хоккеист провел 34 матча за армейцев в регулярном чемпионате и набрал 22 (11+11) очка. В плей-офф швед принял участие в 12 играх и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора

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