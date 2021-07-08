Нападающий Марио Кемпе покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

32-летний швед ушел из клуба в связи с окончанием контракта.

Кемпе выступал за ЦСКА с ноября 2019 года. В сезоне-2020/21 хоккеист провел 34 матча за армейцев в регулярном чемпионате и набрал 22 (11+11) очка. В плей-офф швед принял участие в 12 играх и не отличился результативными действиями.