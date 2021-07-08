Марио Кемпе покинул ЦСКА
12:58
Нападающий Марио Кемпе покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.
32-летний швед ушел из клуба в связи с окончанием контракта.
Кемпе выступал за ЦСКА с ноября 2019 года. В сезоне-2020/21 хоккеист провел 34 матча за армейцев в регулярном чемпионате и набрал 22 (11+11) очка. В плей-офф швед принял участие в 12 играх и не отличился результативными действиями.
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