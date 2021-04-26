Марио Кемпе: «Нужно фокусироваться просто на шестом матче»

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе прокомментировал поражение от «Авангарда» в пятом матче финала Кубка Гагарина (0:2, 2-3).

«Нужно фокусироваться просто на шестом матче, уже прямо сейчас, быть командой, просто выходить и биться. Мы знаем про все эти блокированные броски, нужно просто искать возможность забить, стоит отметить их вратаря. Мы можем быть более эффективны в атаке. У всех есть огонь внутри, мы бьемся за Кубок Гагарина, нужно быть уверенными в том, что мы выиграем шестой матч», — приводит слова форварда сайт ЦСКА.

Шестой матч, который может стать последним в финале, состоится в среду в Балашихе, где омский клуб проводит домашние игры в этом сезоне.