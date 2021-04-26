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Марио Кемпе: «Нужно фокусироваться просто на шестом матче»

23:06
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Нападающий ЦСКА Марио Кемпе прокомментировал поражение от «Авангарда» в пятом матче финала Кубка Гагарина (0:2, 2-3).

«Нужно фокусироваться просто на шестом матче, уже прямо сейчас, быть командой, просто выходить и биться. Мы знаем про все эти блокированные броски, нужно просто искать возможность забить, стоит отметить их вратаря. Мы можем быть более эффективны в атаке. У всех есть огонь внутри, мы бьемся за Кубок Гагарина, нужно быть уверенными в том, что мы выиграем шестой матч», — приводит слова форварда сайт ЦСКА.

Шестой матч, который может стать последним в финале, состоится в среду в Балашихе, где омский клуб проводит домашние игры в этом сезоне.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/mario_kempe_u_vsekh_iz_nas_ogon_vnutri_my_bemsya_za_kubok_gagarina/

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры