Марио Кемпе: «Это была хорошая и насыщенная игра»

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе после победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра получилась напряженной. Также он добавил, что в обороне стоит играть лучше.

— Матчи против СКА всегда базируются на сильной и детально слаженной игре в защите, — цитирует пресс-служба клуба Кемпе. — Да, нельзя забывать про нападение, но если мы не пускаем к своим воротам и грамотно пробиваем чужую оборону, тогда в противостояниях со СКА можно ждать успеха.

Мы знали, что соперник отлично оснащен в плане защиты, но мы забили тогда, когда возможность была 100 прцоентов, и это хорошо. Конечно, мы должны были стараться в обороне еще больше, но теперь осталось только вынести из этого урок.

В целом, для нас это была хорошая насыщенная игра, мы затратили много сил и теперь нужно немного отдохнуть перед следующим матчем.