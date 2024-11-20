Марин продолжит карьеру в «Адмирале»

«Северсталь» обменяла защитника Марка Марина в «Адмирал» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

«Благодарим Марка за работу и желаем удачи в новой команде», — говорится в заявлении «Северстали».

Марин присоединился к желто-черным в межсезонье. 28-летний хоккеист провел за «Северсталь» 9 матчей. До этого защитник играл за «Торпедо».

После 28 игр «Адмирал» с 29 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.