Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:53

Марченко рассказал о знакомстве со своей женой Викторией Варицкой

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал журналистам о том, как познакомился со своей женой Викторией Варицкой.

«Мы познакомились на финале МЧМ в Остраве, когда мы проиграли канадцам — Вика тогда работала редактором на спортивном телевидении. Я даже не знал, что ее отец Игорь Варицкий. Даже не помню, когда узнал, что он ее отец. Наверное, это случилось месяца через два. Он очень хороший мужчина, который иногда помогает мне хоккейными советами», — сказал Марченко.

Пара встречается с 2020 года и поженились в 2021 году. До знакомства с хоккеистом Варицкая работала спортивным журналистом. Ее отец — Игорь Варицкий работает генеральным менеджером «Витязя».

Кирилл Марченко
Хоккей
КХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
0
Читайте также
Овечкин или Кросби? Кто из них более великий
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

12 клубов КХЛ смогут показывать записи нарушения правил на домашних аренах

«I'm Bill back». Болельщики «Ак Барса» посвятили баннер Билялетдинову
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 53 40 13 84
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 53 31 22 69
4 Торпедо 51 32 19 68
5 Динамо М 52 30 22 68
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 52 20 32 51
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 51 30 21 68
2 Сибирь 53 32 21 68
3 Металлург 52 29 23 66
4 Авангард 51 31 20 66
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 51 27 24 62
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Амур 51 22 29 50
10 Нефтехимик 52 23 29 49
11 Барыс 53 22 31 48
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 12:00
Амур – Адмирал
 3 : 1
18.01 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 4 : 1
18.01 16:30
Авангард – Металлург
 4 : 3 ОТ
18.01 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
18.01 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости