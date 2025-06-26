Хоккей
26 июня, 18:37

Марченко продлил контракт с «Ак Барсом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с защитником Алексеем Марченко.

Новое соглашение 33-летнего хоккеиста рассчитано на два года — до конца сезона-2026/27.

Марченко выступает за казанский клуб с 2023 года. В прошедшем сезоне он набрал 13 (1+12) очков в 66 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф в активе хоккеиста три результативные передачи в 13 играх.

Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов , Александр Волков, Роман Ротенберг.Мощная селекция «Авангарда», ноль новичков СКА. Таблица переходов КХЛ

Источник: ХК «Ак Барс»
Алексей Марченко
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
