Марченко признали первой звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

25-летний форвард забросил две шайбы (в основное время и в овертайме).

Второй звездой матча признали 20-летнего канадского нападающего «Рейнджерс» Гейба Перро, на счету которого два гола и результативная передача.

Третьей звездой был признан 34-летний американский форвард «Коламбуса» Чарли Койл — он сделал два голевых паса.

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