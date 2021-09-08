Нападающий СКА Кирилл Марченко объяснил, как умудрился забросить шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

— Хорошая игра была, обидное поражение. Владели преимуществом — даже если по броскам посмотреть, перевес на нашей стороне. Кучу моментов не смогли реализовать и два гола привезли сами себе в первом периоде. Второй начали с 0:2, пытались догнать, но на контратаке пропустили. В принципе, игра была интересной, атакующей. Думаю, болельщикам, хоть и не нашим, понравилось. Будем исправляться, конечно.

— Вас поддержали в раздевалке. А что случилось на льду?

— Сейчас уже все прошло, эмоции поутихли, но сначала был шок — такое вытворил.

Честно скажу: никто не мешал, просто неточно отдал пас и получилось, что на свои ворота. Приношу извинения. Да, ребята поддержали, спасибо им большое. Если бы начали нагнетать, было бы тяжело. Нужно исправляться и играть дальше. Спасибо, что по-прежнему доверяют, дали продолжить матч. Нужно убирать ошибки в следующих играх.

— Вы просто не рассчитали угол?

— Да все я рассчитал. В моей голове это был идеальный пас. Просто траектория не туда пошла. Метра на два. Виноват, ничего не могу сказать. Сам, без помощи соперника засадил в свои ворота. Очень обидно, со мной такое в первый раз.