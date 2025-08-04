Марченко назначен капитаном «Ак Барса» в сезоне-2025/26

«Ак Барс» назвал нового капитана команды в сезоне-2025/26. Им стал защитник Алексей Марченко.

Альтернативными капитанами клуба стали защитник Никита Лямкин, нападающие Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Михаил Фисенко.

В прошлом сезоне капитаном был нападающий Дмитрий Яшкин.

В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ Марченко провел 66 матчей и набрал 13 (1+12) очков. В плей-офф на его счету 13 матчей и 3 голевых паса.