Хоккей
КХЛ

30 апреля, 12:13

Марченко может перейти в «Авангард»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Марченко.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», «Авангард» заинтересован в подписании защитника Алексея Марченко.

С 2023 года 33-летний хоккеист выступает за «Ак Барс». В этом сезоне Марченко набрал 13 (1+12) очков в 66 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету три результативные передачи в 12 играх.

Ранее Марченко играл за ЦСКА, «Торонто» и «Детройт».

«Авангард» и «Ак Барс» дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина. Омичи во втором раунде плей-офф уступили «Локомотиву» (3-4 в серии), а казанцы — московскому «Динамо» (2-4).

Алексей Марченко
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
  • Omich55

    староват и не скоростной - есть уже такой опытный Коледов

    01.05.2025

  • Omich55

    Звягин априори не тренер.

    01.05.2025

  • man68

    Переговорный список Авангарда боьшой. Марченко, так Марченко. У нас много дорогих защитников, это и их заставит подумать, наверное. А на счёт Рида. Ну уж если он уходит, не договорившись по деньгам, то пусть и Володю забирают, пусть Бабай и Пилко сами выкручиваются потом, когда у этих ребят игра не пойдёт. История с ахиллом Ткачева - это урок многим, поставившим на одну лошадь, и если Рид всё-равно был Ридом, то Звягин-то точно попал в задницу из-за приключений Ткачева. Я полагаю, что любой тренер теперь будет страховаться, хотя я бы искал спосбы удержать обоих, но жадность агентов бесконечна, как глупость.

    30.04.2025

  • inspire

    Кириллу Марченко родственник?

    30.04.2025

  • Патриот Великой России

    Это не тот Марченко ! хахахах

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    За такой заголовок - серпом...

    30.04.2025

  • prosvet81

    круговорот гамна в природе

    30.04.2025

    Американский защитник Гросс останется в минском «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
    14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
    Все результаты / календарь

