Марченко может перейти в «Авангард»

По информации «СЭ», «Авангард» заинтересован в подписании защитника Алексея Марченко.

С 2023 года 33-летний хоккеист выступает за «Ак Барс». В этом сезоне Марченко набрал 13 (1+12) очков в 66 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету три результативные передачи в 12 играх.

Ранее Марченко играл за ЦСКА, «Торонто» и «Детройт».

«Авангард» и «Ак Барс» дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина. Омичи во втором раунде плей-офф уступили «Локомотиву» (3-4 в серии), а казанцы — московскому «Динамо» (2-4).