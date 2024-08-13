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Сегодня, 19:10

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин — про Шипачева: «Никогда не скажу про него плохого»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал уход из клуба нападающего Вадима Шипачева.

— Вадим Шипачев был разозлен тем, как «Ак Барс» избавился от него. И как будто для него это стало сюрпризом.

— Мы общались с мая. И в офисе встречались, и в раздевалке несколько раз. Его агент был в курсе. Возможно, он до конца не верил в это — может, я на его месте так же бы думал, что, имея контракт, останусь в клубе. Но так сложилось. Желаю ему удачи. Объяснял ему, что мы остаемся в хороших, дружеских отношениях. Никогда про него плохо не скажу. Он действительно многое сделал для «Ак Барса», и мы для него сделали многое. И в плане быта, и в плане игры, и в плане всего. Но пришел новый тренер, который его не видел в составе. Мы ему это объяснили.

— Это инициатива тренера — расстаться с Шипачевым?

— Правильнее сказать, что мы поменяли вектор. Когда мы обменивали Вадима из «Динамо», у него был двухлетний контракт — мы продлили его еще на год. И хотели его видеть в «Ак Барсе» на эти три сезона — но немного не сложилось. Хоккейная жизнь, такое бывает — где-то бизнес влияет, где-то отношения. Не хочу с ним в дальнейшем ссориться. Мы на связи, сказал ему, что мы можем всегда обговорить разные вещи. Дай бог Вадиму эти два года контракта в Минске отыграть. Но он тоже когда-то закончит с хоккеем. Возможно, вместе будем работать — кто знает.

— Очень странным выглядит резкое изменение вектора клуба. Есть ощущение, что это идет не от вас.

— Изменение вектора не резкое. Посмотрите на возраст ушедших хоккеистов — мы понимаем, что ничто не вечно, им по 36-38 лет. Мы пошли на небольшое омоложение. Посмотрели два последних года: в первом добрались до финала, во втором вылетели в первом раунде. Нужны были какие-то телодвижения. Мы не хотели кого-то унизить или оскорбить. Со всеми в хороших отношениях остались: с ребятами и их представителями.

— Мы привыкли, что в «Ак Барсе» играют звезды. И в одно межсезонье уходят Кагарлицкий, Радулов, Шипачев, Войнов — люди с именами. Кажется, что это не ваше решение.

— Неправильно делить, мое это или нет. У нас есть клуб, одна семья, команда. Это общее решение. Пришел Александр Барабанов. Он провел четыре года в НХЛ, был одним из лучших в КХЛ до этого. Пришел Ник Петан — новый человек для нашей лиги. Быстрый и техничный центрфорвард. Или тот же Егор Коршков.

— Один хороший год в «Амуре» — и то это была вторая половина сезона. И один неплохой сезон в «Локомотиве».

— Ему 28 лет — хороший возраст. Плюс мы видим молодых ребят, которые у нас есть: Терехов, Быков, Кателевский. Они тоже могут себя показать.

Александр Радулов и&nbsp;Вадим Шипачев. «Мы не хотели кого-то унизить или оскорбить». Генменеджер «Ак Барса» — об уходе Шипачева и Радулова и перестройке клуба

Шипачев с 2022 года играл за «Ак Барс». В минувшем сезоне 37-летний хоккеист набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина. 14 июня казанский клуб обменял его в минское «Динамо».

Вадим Шипачев
Хоккей
ХК Ак Барс
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