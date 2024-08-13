Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин об уходе Свечникова и Войнова: «Незаконных расторжений не было»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о том, что клуб расторгал контракты с Вячеславом Войновым и Евгением Свечниковым, выплачивая им компенсации наличными, чтобы они не учитывались под потолком зарплат.
— Подозрительным выглядит расторжение контрактов с Евгением Свечниковым и Вячеславом Войновым. Просто так люди не отказываются от больших сумм.
— Есть некоторые другие игроки, которые на контрактах с клубами, их помещают в список отказов, и они не находят команды. А у Свечникова и Войнова появились предложения от «Торпедо». И мы пошли навстречу друг другу. С учетом действующего контракта с ними, зная, что они не будут в следующем сезоне играть за «Ак Барс», мы также могли сказать: «Заплатите нам две трети согласно регламенту и можете переходить в новый клуб». Мы так не поступили, расстались в хороших отношениях.
— Вы им платили наличными? Было ли с вашей стороны незаконное расторжение контрактов?
— Нет. В прошлом ответе я все объяснил. Это действительно так. Можете спросить у генменеджера «Торпедо» Вадима Аверкина. У них была очень большая заинтересованность, они попросили нас, чтобы мы быстрее все сделали по расторжению контрактов.
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