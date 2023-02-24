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Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Я был бы не против, чтобы Билялетдинов остался»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, будет ли Зинэтула Билялетдинов главным тренером казанцев в следующем сезоне.

 — В преддверии плей-офф некорректно отвечать на этот вопрос. Надо понимать, что скажет сам Билялетдинов. Будем от этого отталкиваться. Я был бы не против, чтобы Билялетдинов остался, — заявил Валиуллин в эфире программы «На связи».

Российский специалист возглавил казанцев 27 декабря 2022 года, после того как из команды ушел Олег Знарок. Действующее соглашение Билялетдинова с клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Ранее 67-летний специалист уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице «Востока», набрав 89 очков за 66 матчей.

Марат Хайруллин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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