Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Я был бы не против, чтобы Билялетдинов остался»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, будет ли Зинэтула Билялетдинов главным тренером казанцев в следующем сезоне.
— В преддверии плей-офф некорректно отвечать на этот вопрос. Надо понимать, что скажет сам Билялетдинов. Будем от этого отталкиваться. Я был бы не против, чтобы Билялетдинов остался, — заявил Валиуллин в эфире программы «На связи».
Российский специалист возглавил казанцев 27 декабря 2022 года, после того как из команды ушел Олег Знарок. Действующее соглашение Билялетдинова с клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.
Ранее 67-летний специалист уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).
«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице «Востока», набрав 89 очков за 66 матчей.
|Западная конференция
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|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
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|33
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|Северсталь
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|30
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|73
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|41
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|39
|64
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|11
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|66
|9
|57
|28
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|1 : 3
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|4 : 3 ОТ
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -