Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «На сто процентов опровергаю, что Билялетдинов всем руководит в клубе»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что бывший главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов сохранил большое влияние на процессы в клубе.
— Говорят, что Зинэтула Билялетдинов не отошел от клуба, он по-прежнему всем руководит и может опять вернуться осенью.
— Я это на сто процентов опровергну. За селекцию он не отвечает. Насколько я знаю, он лечился после сезона — какие-то болячки залечивал. Приехал сейчас посмотреть наш матч с «Куньлунем». Пока рабочие моменты с ним не обсуждал.
— Будет ли он занимать какую-то должность в «Ак Барсе»?
— Время покажет. Пока не занимает.
— То есть он может стать советником?
— Все может быть.
— Но вы понимаете, что если Билялетдинов останется в клубе, то у вас никакого будущего не будет?
— У нас есть будущее. Это слухи. Один сказал, второй дополнил, третий увеличил. Этого нет, на сто процентов могу об этом заявить. Каждый игрок подбирался после консультации с главным тренером, все нюансы с агентами шли через меня. Билялетдинов не участвовал в этом.
— Вас не беспокоит, что Анвар Гатиятулин мог с Билялетдиновым без вас обсуждать какие-то моменты?
— Все может быть. Я же не могу залезать в телефон, как бывает в некоторых командах. Не буду этим заниматься.
— Какие у вас взаимоотношения с Гатиятулиным?
— Пока полное взаимопонимание.
— Вы легко пошли на его предложение убрать Шипачева, Войнова, Радулова, Кагарлицкого?
— Это не однодневное решение, оно обсуждалось. Мы понимали, что это риск. На тот момент не было Барабанова и Петана. Мы приняли сложное для нас решение. Продление контракта с Радуловым обсуждалось в том числе, Саша до последнего ждал.
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