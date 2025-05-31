Валиуллин: «В серии с «Динамо» слишком рано поверили, что можем пройти»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин считает, что казанская команда слишком рано поверила в успех в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против «Динамо» (2-4). Московской команде после двух поражений удалось выиграть четыре матча подряд и выйти в полуфинал.

«Наверно, в первую очередь слишком рано поверили, что можем пройти серию. Возможно, эти два первых матча, которые победные, отрицательно сказались. Вроде и выигрыш, а, с другой стороны, думали, что сейчас побежим вперед и тому подобное. А «Динамо» сыграло более закрыто, ждало наших ошибок и наказывало нас за каждую из них. В принципе три проигранных нами матча были от ножа, но сопернику, наверно, больше повезло. А в последнем, шестом, матче мы пропустили в самом начале — дальше уже было сложно отыграться, но мы до последнего боролись вне зависимости от того, какой будет счет», — цитируют «Известия» Валиуллина.