Хайруллин — о питании игроков СКА при Ларионове: «Нет — сахару, нет — мучному, нет — соусам»
Форвард СКА Марат Хайруллин заявил, что в быту и тренировочном процессе команды произошло много изменений с приходом Игоря Ларионова на пост главного тренера.
По словам хоккеиста, раньше спортсмены самостоятельно проводили разминку, сейчас же она является общей и проходит под руководством тренера. Также изменилось время начала тренировок (7-8 утра), благодаря чему игроки раньше освобождаются и у них остается больше времени для восстановления. Занятия на льду стали интенсивнее.
«В быту: запрет телефонов в раздевалке и столовой; в раздевалке на месте каждого игрока должен быть полный порядок без лишних вещей, только форма; у каждого игрока заведена папка с рекомендациями от доктора: необходимые витамины, процедуры, массажи, а также каким группам мышц нужно уделить особое внимание при разминке и заминке», — написал Хайруллин в своем Telegram-канале.
Также нападающий рассказал об изменениях в рационе питания у хоккеистов СКА.
«Эта тема заслуживает отдельного поста! Но если вкратце, НЕТ сахару, НЕТ мучному, НЕТ соусам. ДА бульонам, ДА зелени, ДА хлебцам», — отметил он.
В межсезонье СКА покинул главный тренер Роман Ротенберг. Вместо него команду возглавил Ларионов, который до этого работал в нижегородском «Торпедо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -