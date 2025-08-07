Хайруллин — о питании игроков СКА при Ларионове: «Нет — сахару, нет — мучному, нет — соусам»

Форвард СКА Марат Хайруллин заявил, что в быту и тренировочном процессе команды произошло много изменений с приходом Игоря Ларионова на пост главного тренера.

По словам хоккеиста, раньше спортсмены самостоятельно проводили разминку, сейчас же она является общей и проходит под руководством тренера. Также изменилось время начала тренировок (7-8 утра), благодаря чему игроки раньше освобождаются и у них остается больше времени для восстановления. Занятия на льду стали интенсивнее.

«В быту: запрет телефонов в раздевалке и столовой; в раздевалке на месте каждого игрока должен быть полный порядок без лишних вещей, только форма; у каждого игрока заведена папка с рекомендациями от доктора: необходимые витамины, процедуры, массажи, а также каким группам мышц нужно уделить особое внимание при разминке и заминке», — написал Хайруллин в своем Telegram-канале.

Также нападающий рассказал об изменениях в рационе питания у хоккеистов СКА.

«Эта тема заслуживает отдельного поста! Но если вкратце, НЕТ сахару, НЕТ мучному, НЕТ соусам. ДА бульонам, ДА зелени, ДА хлебцам», — отметил он.

В межсезонье СКА покинул главный тренер Роман Ротенберг. Вместо него команду возглавил Ларионов, который до этого работал в нижегородском «Торпедо».