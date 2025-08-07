Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

7 августа, 11:14

Хайруллин — о питании игроков СКА при Ларионове: «Нет — сахару, нет — мучному, нет — соусам»

Алина Савинова

Форвард СКА Марат Хайруллин заявил, что в быту и тренировочном процессе команды произошло много изменений с приходом Игоря Ларионова на пост главного тренера.

По словам хоккеиста, раньше спортсмены самостоятельно проводили разминку, сейчас же она является общей и проходит под руководством тренера. Также изменилось время начала тренировок (7-8 утра), благодаря чему игроки раньше освобождаются и у них остается больше времени для восстановления. Занятия на льду стали интенсивнее.

«В быту: запрет телефонов в раздевалке и столовой; в раздевалке на месте каждого игрока должен быть полный порядок без лишних вещей, только форма; у каждого игрока заведена папка с рекомендациями от доктора: необходимые витамины, процедуры, массажи, а также каким группам мышц нужно уделить особое внимание при разминке и заминке», — написал Хайруллин в своем Telegram-канале.

Также нападающий рассказал об изменениях в рационе питания у хоккеистов СКА.

«Эта тема заслуживает отдельного поста! Но если вкратце, НЕТ сахару, НЕТ мучному, НЕТ соусам. ДА бульонам, ДА зелени, ДА хлебцам», — отметил он.

В межсезонье СКА покинул главный тренер Роман Ротенберг. Вместо него команду возглавил Ларионов, который до этого работал в нижегородском «Торпедо».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Ларионов (хоккей)
Марат Хайруллин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сергей Новиков

    Удачи Игорю Николаевичу и СКА.

    07.08.2025

  • 23 быка

    Категорически не согласен с таким меню игроков ! Надо на ДНК гены смотреть... Тот же Хайруллин , татарин , ему мясо баранину подавай и мучное , а также кисломолочные продукты ... И будет чувствовать себя прекрасно ! А его траву есть заставляют...

    07.08.2025

  • Viktor Isupov

    ларионов это тоже практиковал в ТОРПЕДО? и чего добился????

    07.08.2025

    • Лиъматов — о броске Овечкина: «Первый раз подставлюсь, а дальше не факт, что останусь живым»

    «Куньлунь» может сменить название на «Драконы»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
    14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости