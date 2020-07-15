Манухов перейдет в «Трактор». Он будет зарабатывать 15 миллионов рублей за сезон

По информации «СЭ», защитник Роман Манухов перейдет в «Трактор». Последний сезон 26-летний хоккеист провел в составе «Авангарда».

В «Тракторе» Манухов будет получать 15 миллионов рублей за сезон.

В сезоне-2019/20 защитник провел в общей сложности 30 матчей за омичей и набрал 3 (1+2) очка. (Алексей Шевченко)