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Манухов перейдет в «Трактор». Он будет зарабатывать 15 миллионов рублей за сезон

15 июля 2020, 20:48
Роман Манухов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Роман Манухов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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По информации «СЭ», защитник Роман Манухов перейдет в «Трактор». Последний сезон 26-летний хоккеист провел в составе «Авангарда».

В «Тракторе» Манухов будет получать 15 миллионов рублей за сезон.

В сезоне-2019/20 защитник провел в общей сложности 30 матчей за омичей и набрал 3 (1+2) очка. (Алексей Шевченко)

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