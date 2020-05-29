Манухов может стать игроком «Трактора»

Еще одним новичком «Трактора» может стать защитник Роман Манухов, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

У 26-летнего игрока еще год контракта с «Авангардом», но клуб из Балашихи не видит его в двух первых звеньях, где в защите есть Алексей Еремин, Максим Чудинов, Вилле Покка и Дамир Шарипзянов.

В КХЛ он также играл за «Локомотив», «Металлург» из Новокузнецка и «Ак Барс». Всего на его счету 41 (6+35) очко в 177 матчах.

В 2018 Манухов выиграл с «Ак Барсом» Кубок Гагарина.