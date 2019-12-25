Мансуров продлил контракт с «Трактором»

«Трактор» подписал новое соглашение со своим воспитанником Демидом Мансуровым. Контракт с 19-летним нападающим рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

— Был очень рад, когда предложили подписать новый контракт, — сказал Мансуров. — С удовольствием согласился. Контракт рассчитан до 2022 года, условия предложили лучше, нежели в предыдущем соглашении. Надо улучшать свою игру, развиваться, буду стремиться к тому, чтобы мне предложили следующий контракт.

Сейчас играю за «Челмет» и «Белых медведей», перед собой ставлю цель попасть в главную клубную команду — «Трактор», в КХЛ. Продолжение своей карьеры связываю с Челябинском: здесь родной город, родной клуб, который меня воспитал. Спасибо руководству «Трактора», что верят в меня.

В этом сезоне 19-летний форвард дебютировал в КХЛ. В пяти матчах за «Трактор» Демид Мансуров отметился двумя заброшенными шайбами.