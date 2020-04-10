Маннинен рассказал о тренировках во время карантина
Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен рассказал, как старается тренироваться во время карантина.
— Тренировки идут по плану, но иногда приходится импровизировать (смеется). Я бегаю на свежем воздухе и делаю круговые тренировки дома, — цитирует игрока официальный сайт клуба из Уфы.
- А чем еще занимаетесь на карантине?
— Все время провожу со своей девушкой и нашей собакой. Готовим и вместе тренируемся.
— Как сейчас обстоит ситуация в Финляндии?
— Столичный регион закрыт, так же как и все рестораны по стране. Жителям рекомендуется не посещать публичные места, а также избегать ненужных передвижений по городу.
— Что изменилось в вашей жизни после переезда в Уфу?
— За год до перехода в «Йокерит» я выступал в Швеции, так что у меня был опыт игры и жизни за границей. Конечно, есть различия в жизни в России и в Финляндии: культура, быт. Но в целом, картина схожа, потому что большую часть времени я занимаюсь хоккеем.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/sakari-manninen-trenirovki-idut-po-planu-no-inogda-prihoditsya-improvizirovat/