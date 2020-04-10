КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Маннинен рассказал о тренировках во время карантина

09:44
Теги:

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен рассказал, как старается тренироваться во время карантина.

— Тренировки идут по плану, но иногда приходится импровизировать (смеется). Я бегаю на свежем воздухе и делаю круговые тренировки дома, — цитирует игрока официальный сайт клуба из Уфы.

- А чем еще занимаетесь на карантине?

— Все время провожу со своей девушкой и нашей собакой. Готовим и вместе тренируемся.

— Как сейчас обстоит ситуация в Финляндии?

— Столичный регион закрыт, так же как и все рестораны по стране. Жителям рекомендуется не посещать публичные места, а также избегать ненужных передвижений по городу.

— Что изменилось в вашей жизни после переезда в Уфу?

— За год до перехода в «Йокерит» я выступал в Швеции, так что у меня был опыт игры и жизни за границей. Конечно, есть различия в жизни в России и в Финляндии: культура, быт. Но в целом, картина схожа, потому что большую часть времени я занимаюсь хоккеем.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/sakari-manninen-trenirovki-idut-po-planu-no-inogda-prihoditsya-improvizirovat/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир