Нападающий Сакари Маннинен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

«Я очень счастлив и рад, что мы подписали новый контракт. Я рассматривал предложения только от «Салавата» и хотел продолжить играть в Уфе», – приводит слова Маннинена официальный сайт клуба.

Маннинен перешел в «Салават Юлаев» из «Йокерита» в мае 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 55 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф в его активе 5 (2+3) очков за 9 игр.