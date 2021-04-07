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Маннинен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

13:00
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Нападающий Сакари Маннинен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

«Я очень счастлив и рад, что мы подписали новый контракт. Я рассматривал предложения только от «Салавата» и хотел продолжить играть в Уфе», – приводит слова Маннинена официальный сайт клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)

Маннинен перешел в «Салават Юлаев» из «Йокерита» в мае 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 55 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф в его активе 5 (2+3) очков за 9 игр.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/hk-salavat-yulaev-i-sakari-manninen-prodlili-soglashenie/

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