Защитник Михаил Мамкин покинул «Автомобилист», информирует пресс-служба клуба. Контракт с 30-летним российским хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Михаила за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — отмечается в сообщении.

В прошедшем сезоне Мамкин провел 43 матча, в которых набрал шесть (2+4) очков.