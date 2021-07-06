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Мамкин покинул «Автомобилист»

09:48
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Защитник Михаил Мамкин покинул «Автомобилист», информирует пресс-служба клуба. Контракт с 30-летним российским хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Михаила за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — отмечается в сообщении.

В прошедшем сезоне Мамкин провел 43 матча, в которых набрал шесть (2+4) очков.

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