Мамкин покинул «Автомобилист»
09:48
Защитник Михаил Мамкин покинул «Автомобилист», информирует пресс-служба клуба. Контракт с 30-летним российским хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим Михаила за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — отмечается в сообщении.
В прошедшем сезоне Мамкин провел 43 матча, в которых набрал шесть (2+4) очков.
??Защитник Михаил Мамкин покидает «Автомобилист». Контракт с 30-летним российским хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) July 6, 2021
Благодарим Михаила за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры! pic.twitter.com/A7SbwTTaXQ
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