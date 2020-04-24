КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Мамкин остается в «Автомобилисте»

12:05
Теги:

Защитник Михаил Мамкин подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Мамкин пополнил состав «Автомобилиста» два года назад. За это время он сыграл 113 матчей, набрав 19 (2+17) очков при показателе полезности «плюс 14». Всего в КХЛ 29-летний защитник провел 427 матчей, набрав 64 (16+48) очка.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5870/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир