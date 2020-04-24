Мамкин остается в «Автомобилисте»

Защитник Михаил Мамкин подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Мамкин пополнил состав «Автомобилиста» два года назад. За это время он сыграл 113 матчей, набрав 19 (2+17) очков при показателе полезности «плюс 14». Всего в КХЛ 29-летний защитник провел 427 матчей, набрав 64 (16+48) очка.