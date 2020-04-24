Мамкин остается в «Автомобилисте»
12:05
Защитник Михаил Мамкин подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.
Мамкин пополнил состав «Автомобилиста» два года назад. За это время он сыграл 113 матчей, набрав 19 (2+17) очков при показателе полезности «плюс 14». Всего в КХЛ 29-летний защитник провел 427 матчей, набрав 64 (16+48) очка.
??Михаил Мамкин остается в «Автомобилисте»— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) April 24, 2020
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