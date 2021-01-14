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Мамин объяснил причину поражения ЦСКА в матче с «Локомотивом»

22:38
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не скажу, что ужасно играли, соперник наказал за ошибки, с нулем голов не выиграть игру. Нужно было попроще играть, не придумывать хитрые передачи, а набрасывать на ворота. Эта игра дополнительно мотивирует на ближайший матч с СКА», — цитирует Мамина клубная пресс-служба.

ЦСКА потерпел первое поражение за четыре матча. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 69-ю очками. «Локомотив» набрал 63 балла и занимает третью строчку.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/14/479984.html

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