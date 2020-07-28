Мамчицс и Берзиньш подписали новые контракты с рижским «Динамо», в клуб вернулся Дзиеркалс

Защитник Робертс Мамчицс и форвард Даниелс Берзиньш подписали новые контракты с рижским «Динамо», сообщает на официальном сайте клуба.

Детали соглашений не уточняются.

Также рижане сообщили о подпсании контракта с форвардом Мартиньшем Дзиеркалсом.

21-летний Берзиньш в минувшем сезоне провел 39 матчей в КХЛ, в которых набрал 6 (4+2) очков. На счету 25-летнего Мамчицса 7 (2+5) очков в 45 встречах.

Дзиеркалс сыграл 39 матчей в чемпионате Финляндии, в которых набрал 15 (7+8) очков.