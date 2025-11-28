Мама хоккеиста Коромыслова взяла у сына интервью в перерыве матча «Трактора»

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов принял участие в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи».

Игра прошла в пятницу в Челябинске и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В перерыве матча мама Коромыслова Елена взяла у сына интервью. Она попросила сына оценить первый период и поинтересовалась, все ли тактики нового тренера ему понятны. После ответов на вопросы Коромыслов подарил своей маме букет цветов.

— Арсений, оцени, пожалуйста, первый период. Только не бойся, я не ругаюсь, просто спрашиваю. Говори честно.

— Хороший первый период, хорошо начали быстрым голом от Ливо.

— С новым тренером все тактики разобрали? Тебе все понятно? Если не понятно, я тебе могу помочь разобраться.

— Я думаю, в этом ты мне, к сожалению, не поможешь. Он по-английски говорит. У тебя с ним не совсем хорошо. Но мы разобрались.

— Что мне ожидать во втором периоде, чтобы я морально подготовилась?

— Ты, главное, не волнуйся. Знай, что мы от себя отдадим все и будем биться за победу.

Коромыслов выступает за «Трактор» с 2024 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел 28 матчей за челябинскую команду и отметился 8 результативными передачами.

«Трактор» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.