Малыхин стал игроком «Витязя»
17:15
Нападающий Федор Малыхин подписал контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба клуба из Подольска. Соглашение с 29-летним российским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.
В сезоне-2019/20 форвард провел 17 матчей за «Спартак» и набрал 6 (4+2) очков. В его активе также 29 игр за «Трактор» и 4 (3+1) балла.
Фёдор Малыхин подписал контракт с «Витязем»— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) May 3, 2020
Нападающий пришел в подмосковный клуб
Соглашение между «Витязем» и Малыхиным заключено на один сезон.https://t.co/1BapZqY7Fj pic.twitter.com/i5rjnXWjuz
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