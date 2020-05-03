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Малыхин стал игроком «Витязя»

17:15
Федор Малыхин (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Малыхин (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Федор Малыхин подписал контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба клуба из Подольска. Соглашение с 29-летним российским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В сезоне-2019/20 форвард провел 17 матчей за «Спартак» и набрал 6 (4+2) очков. В его активе также 29 игр за «Трактор» и 4 (3+1) балла.

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