Малыхин прокомментировал победу «Витязя» над ЦСКА

Форвард «Витязя» Федор Малыхин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3 ОТ). Команда в овертайме сняла вратаря и заменила его на четвертого полевого игрока.

«Наверное, нам где-то удача больше сопутствовала. В предыдущих матчах пробовали это сделать, пытались. Но, по-моему, ни разу не забили. Очень хотели победить, старались, бились. Да, не все получалось. Но самое главное, что два очка завоевали. Для нас они сейчас на вес золота. Конечно, в овертайме уже страдает качество льда. Но над этим компонентом работали на тренировках, пробовали. Уже не первую игру так пытаемся сделать. И сейчас взяли победу над ЦСКА этим же оружием», — приводит слова Малыхина «Известия».

«Витязь» набрал 42 очка и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 63 баллами занимает третью строчку.