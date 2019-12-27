Малыхин официально стал игроком «Спартака»

«Спартак» заключил контракт с нападающим Федором Малыхином. До этого 29-летний форвард расторг контракт с «Трактором», сообщает Twitter КХЛ.

Воспитанник «Автомобилиста» свой лучший сезон в КХЛ провел за свой родной клуб. В регулярном чемпионате-2013/14 центральный нападающий набрал 44 (22+22) очка в 54 играх.

В следующем сезоне Малыхин перешел в «Ак Барс», однако при Зинэтуле Билялетдинове так и не пробился в ведущие форварды, в последние два сезона появляясь на льду все реже и реже. Прошедшим летом Малыхин перешел в «Трактор», где провел 29 игр, набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «минус 5».