Мальте Стремвалль: «Недопустимо проигрывать такие матчи, как со «Спартаком»

Нападающий «Сочи» Мальте Стремвалль считает, что его команда могла сыграть с большей самоотдачей в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

— Недопустимо проигрывать такие матчи, как сегодня, — цитирует ТАСС Стемвалля. — Мы пропустили очень много легких шайб, с конца второго периода мы не играли в ту игру, о которой договаривались. Это очень паршиво, что мы не смогли и упустили контроль над игрой, и «Спартак» это почувствовал и додавил. Мы могли сыграть с большей самоотдачей, особенно в моментах с пропущенными шайбами, и сами принимать лучшие решения с шайбой.

Конечно, хорошо помогать команде голами. Это то, для чего я здесь нахожусь, мне нужно продолжать и дальше забрасывать. Сейчас я доволен своей игрой, я нахожусь в хорошей форме, мне очень комфортно, нравится играть с моими партнерами по звену.