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Малкин попал в российскую сборную мечты по версии ИИХФ

14:11
Евгений Малкин. Фото Reuters
Евгений Малкин. Фото Reuters
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Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной России (сборной СССР).

Голкипер был выбран Владислав Третьяк. В паре защиты оказались Вячеслав Фетисов и Александр Рагулин.

Тройку нападения составили Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.

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