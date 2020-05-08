Малкин попал в российскую сборную мечты по версии ИИХФ
14:11
Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной России (сборной СССР).
Голкипер был выбран Владислав Третьяк. В паре защиты оказались Вячеслав Фетисов и Александр Рагулин.
Тройку нападения составили Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.
?? Soviet-era champions meet... @emalkin71geno— IIHF (@IIHFHockey) May 8, 2020
What do you think of our @russiahockey #IIHFWorlds all-time lineup? Read more ? https://t.co/Z95W2NB3S2 pic.twitter.com/hLO2g8LuPg