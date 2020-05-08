Малкин попал в российскую сборную мечты по версии ИИХФ

Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной России (сборной СССР).

Голкипер был выбран Владислав Третьяк. В паре защиты оказались Вячеслав Фетисов и Александр Рагулин.

Тройку нападения составили Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.