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«Маленькое безумие на льду». Хоккейное посвящение знаменитому футбольному танцу шмеля и майонеза

23:05
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«Спартак» на своей странице в Twitter опубликовал видео «маленького безумия», которое случилось на льду в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2).

Пресс-служба красно-белых назвала происходившее посвящением знаменитому футбольному танцу шмеля и майонеза.

30 ноября 2016 года в перерыве матча 16-го тура чемпионата России по футболу «Урал» — «Ростов» на поле выбежали своеобразные талисманы екатеринбургского клуба — шмель и восемь упаковок майонеза.

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