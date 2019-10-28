«Маленькое безумие на льду». Хоккейное посвящение знаменитому футбольному танцу шмеля и майонеза

«Спартак» на своей странице в Twitter опубликовал видео «маленького безумия», которое случилось на льду в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2).

? На льду «Парка Легенд» в перерыве матча против рижского «Динамо» случилось маленькое безумие. Наше трибьют-видео знаменитому футбольному танцу шмеля и майонеза. Жертв и разрушений нет. pic.twitter.com/JsHBvOzLge — Spartak Moscow (@spartak_hc) October 28, 2019

Пресс-служба красно-белых назвала происходившее посвящением знаменитому футбольному танцу шмеля и майонеза.

30 ноября 2016 года в перерыве матча 16-го тура чемпионата России по футболу «Урал» — «Ростов» на поле выбежали своеобразные талисманы екатеринбургского клуба — шмель и восемь упаковок майонеза.

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