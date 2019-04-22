Маленькая болельщика "Ак Барса" расплакалась, когда встретила Зарипова

Юная болельщика "Ак Барса" Арина побывала на матче 20-го тура Олимп-ПФЛ группы "Урал-Приволжье" "КАМАЗ" – "Уфа-2" (2:0), где после игры ее встретил нападающий хоккейного казанского клуба Данис Зарипов.

Арина расплакалась, когда увидела трехкратного чемпиона мира в составе сборной России.

– Самая трогательная история выходных! Арина из Набережных Челнов всегда мечтала встретиться с Данисом Зариповым, но все никак не получалось. Девочка пришла поддержать "КАМАЗ" с трибун и не подозревала, что Данис на стадионе! Мы устроили Арине экскурсию с сюрпризом! – написал "Ак Барс" в своем Твиттере.