Маленькая болельщика "Ак Барса" расплакалась, когда встретила Зарипова

Юная болельщика "Ак Барса" Арина побывала на матче 20-го тура Олимп-ПФЛ группы "Урал-Приволжье" "КАМАЗ" – "Уфа-2" (2:0), где после игры ее встретил нападающий хоккейного казанского клуба Данис Зарипов.
Арина расплакалась, когда увидела трехкратного чемпиона мира в составе сборной России.
– Самая трогательная история выходных! Арина из Набережных Челнов всегда мечтала встретиться с Данисом Зариповым, но все никак не получалось. Девочка пришла поддержать "КАМАЗ" с трибун и не подозревала, что Данис на стадионе! Мы устроили Арине экскурсию с сюрпризом! – написал "Ак Барс" в своем Твиттере.
Самая трогательная история выходных! ❤️– ХК Ак Барс (@hcakbars) 22 апреля 2019 г.
Арина из Набережных Челнов всегда мечтала встретиться с Данисом Зариповым, но всё никак не получалось. Девочка пришла поддержать @fckamaz с трибун и не подозревала, что Данис на стадионе!
🎥 Мы устроили Арине экскурсию с сюрпризом! pic.twitter.com/jAE6j2LMQo