Нападающий Михаил Мальцев покидает СКА в связи с окончанием срока арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий Михаил Мальцев покидает СКА в связи с окончанием срока арендного соглашения.



Благодарим Михаила за игру и помощь во время сложного отрезка сезона, желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/QhtpagBKX9 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 30, 2020

22-летний хоккеист был арендован у «Нью-Джерси». В текущем сезоне он провел 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

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