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Мальцев покидает СКА

17:23
Михаил Мальцев. Фото ХК СКА.
Михаил Мальцев. Фото ХК СКА.
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Нападающий Михаил Мальцев покидает СКА в связи с окончанием срока арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний хоккеист был арендован у «Нью-Джерси». В текущем сезоне он провел 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

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