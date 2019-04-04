17:47 | Хоккей — КХЛ

Мальцев подписал двухлетний контракт с "Сочи"

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Защитник "Сочи" Артем Мальцев продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.

 В течение сезона 21-летний хоккеист выступал за ХК "Рязань" в ВХЛ и за "Капитан" в МХЛ. За "Рязань" он провел 22 матча и набрал 1 (0+1) очко. В составе "Капитана" он провел 31 игру и набрал 20 (1+19) очков.

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Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-prodlil-soglashenie-s-Artemom-Malcevym-8506

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