Мальцев подписал двухлетний контракт с "Сочи"

Защитник "Сочи" Артем Мальцев продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.

В течение сезона 21-летний хоккеист выступал за ХК "Рязань" в ВХЛ и за "Капитан" в МХЛ. За "Рязань" он провел 22 матча и набрал 1 (0+1) очко. В составе "Капитана" он провел 31 игру и набрал 20 (1+19) очков.

"Леопарды" сохранили в своих рядах 21-летнего защитника Артема Мальцева, подписав с ним новый контракт на два года 👍



Детали: https://t.co/WgQdFLXg1w pic.twitter.com/tB8IWo12CA – ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 4 апреля 2019 г.

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